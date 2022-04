Premiati da Mattarella i poliziotti di Crotone che hanno soccorso i migranti a Le Cannella

A novembre erano stati tra i protagonisti del salvataggio di 73 migranti intrappolati su una barca arenatasi di fronte la costa di Le Cannella durante una tempesta. Per questo quattro poliziotti della Questura di Crotone, sono stati premiati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia nazionale in occasione della festa per il 170° anniversario della Polizia di Stato svolta sulla Terrazza del Pincio, a Roma. Cerimonia durante la quale Mattarella ha assegnato alla bandiera della Polizia di Stato la medaglia d'oro per il lavoro svolto nel corso della pandemia da covid 19.

I quattro poliziotti, in rappresentanza di tutti quelli che sono intervenuti sula spiaggia di Le Cannella e che hanno ricevuto la promozione per merito straordinario, sono: ispettore Luigi Crupi, assistente Riccardo Agresti, agenti scelti Luigi Beraldo e Giovanni Parris.