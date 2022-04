Scoppia la voglia di agriturismo, ma vicino casa per risparmiare

Pasqua 2022 è un evento che il settore agrituristico locale attende da mesi. Con grandi aspettative, le aziende del crotonese - che hanno perso nel 2021 una buona percentuale delle presenze - sono già pronte ad accogliere famiglie e turisti con la loro offerta enogastronomica di prodotti tipici del territorio. Si registra dunque il sold out delle sale di agriturismi e ristoranti, anche se la tendenza è quella di rimanere nella propria regione, a causa del caro benzina e spese nelle strutture alberghiere difficilmente sostenibili. Però, le aziende agrituristiche del crotonese, che lentamente stanno provando ad ingranare la marcia giusta per ripartire, devono affrontare il difficile problema della carenza di personale. "Paghiamo un dazio - spiega Diego Zurlo, presidente Confagricoltura Crotone -: la carenza di manodopera. Perchè è sempre più difficile trovare operatori di sala e di cucina nonchè esperti qualificati nel settore. A Pasqua, infatti, molti agriturismi del crotonese hanno preferito ridurre il numero dei coperti per non penalizzare la qualità del servizio. I ristoratori locali possono contare su cibo e vino ottimo e sarebbe un peccato rischiare per un problema di servizio. Le nostre eccellenze locali trovano giusto spazio e valorizzazione negli agriturismi della nostra provincia e tra il formaggio pecorino, i salumi, i vini, il miele, la pasta fatta in casa con il nostro grano, è un buffet assortito e di grande qualità per i clienti".