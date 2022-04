Che bel fior, il 25 aprile ricordando Raffaele Drago ed i partigiani

CROTONE - "Dare al 25 aprile, oltre al significato storico di Resistenza e Liberazione dal nazifascismo, un significato personale e affettivo". E' quello che propone l'Associazione il Barrio per la quale, da tre anni a questa parte, il 25 Aprile è anche il giorno in cui il 'presidente' Raffaele Drago ha dato a tutti l'ultimo saluto. "Da allora per noi - si legge in una nota dell'associazione - si intreccia in questo giorno la dimensione pubblica di “Bella ciao” e la dimensione privata dell’assenza di Raffaele. Presenza e assenza".

Il 25 Aprile per l'associazione il Barrio "è un giorno di Rinascita, il giorno del ricordo di un uomo unico, fratello e amico generoso, compagno onesto e capace. Ironico e irriverente. Creativo e intelligente come pochi, da sempre in prima linea per i diritti di tutti". Per questo lunedì 25 aprile, nel ricordo della Liberazione e di Raffaele Drago, l'associazione il Barrio ha organizzato "Che bel fior" una rassegna tra jazz e teatro che sarà aperta, alle 19.30 presso 'Controtempo teatro' dal recital "Storie di resistenza" con la voce narrante di Cochi Ponzoni che racconterà le storie dei partigiani (Sandro Pertini, Giovanni Pesce, Irma Bandiera, Nuto Revelli) accompagnato dalla musica di Luca Garlaschelli (contrabasso) eseguita insieme a Dino Massa (pianoforte) e Nicola Pisani (sax soprano).

La rassegna è stata presentata nel corso di una conferenza stampa tenuta da Filippo Sestito, presidente dell'associazione, e da Piero Drago, fratello di Raffaele.

"Questo è un ricordo di Raffaele che continua a camminare con noi - ha detto Sestito - attraverso la sua creazione che è Radio Barrio. Noi non potevamo non ricordarlo attraverso quella che è stata la sua passione: la musica". Ed infatti, dopo il debutto del 25 aprile, la rassegna prevede altre 4 date nel mese di maggio: martedì 3 maggio, Carlo Cimino sarà al Controtempo teatro alle 18 con "L'ascolto, il jazz e tutte le altre musiche"; martedì 10 maggio (ore 18 Controtempo Teatro) toccherà a Massimo Garritano con "La Chitarra, il jazz e le altre musiche"; martedì 17 maggio (ore 18 Controtempo Teatro) Checco Pallone in £I tamburelli, il jazze, l'improvvisazione e la musica tradizionale"; infine il 24 maggio, Nicola Pisani (ore 18 Controtempo Teatro) "L'improvvisazione".

L'iniziativa dedicata a Raffaele Drago può essere sostenuta con una donazione che si può fare attraverso le pagine di radiobarrio.it.