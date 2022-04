Il presidente dell'Albania in Calabria: un volo di linea tra Tirana e Crotone

SAN NICOLA DELL'ALTO - Un volo di linea dalla Calabria all'Albania per dare slancio agli scambi commerciali tra i due territori. È quanto ha auspicato il presidente dell'Albania, Ilir Meta, proponendolo al governatore della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. I due si sono incontrati nel corso della vista del Capo di Stato albanese a San Nicola dell'Alto, comunità albanofona in provincia di Crotone.

"Sono qui - ha spiegato il presidente Meta - per rafforzare i legami tra gli arbereshe di Calabria e l'Albania ed aiutare a mantenere intatte le tradizioni arbereshe che siete riusciti a conservare intatte. Vorremmo fare un protocollo di intesa tra Albania e Calabria come abbiamo fatto con la Puglia con una linea aerea per questa regione. È il nostro maggiore investimento per dare slancio a scambi tra i due territori. Sono sicuro che il flusso di visitatori sarà immediato con grandi benefici economici".

"Avvicinare Albania e Calabria è importante - ha detto Occhiuto -. Buona la proposta del presidente Meta di un collegamento aereo tra Tirana e la Calabria e mi piacerebbe che questo potesse essere ospitato dall'aeroporto di Crotone. È una forma di collaborazione per avvicinare le comunità e per collegamenti non solo turistici ma anche imprenditoriali".

Occhiuto ha anche lanciato una proposta memore dell'aiuto dato dall'Albania all'Italia nel periodo di pandemia: "Vorremmo che il rapporto tra Calabria e Albania possa essere consolidato anche nella direzione della sanità. Abbiamo necessità di medici e infermieri che non sono facilmente reperibili nel nostro Paese. Si potrebbe verificare la possibilità di instaurare un rapporto con Albania per avere medici per guardie mediche e pronto soccorso che qui non ci sono".

Ad accogliere il presidente Meta è stato il sindaco di San Nicola dell'Alto, Francesco Scarpelli, che ha parlato di giornata storica: è infatti la prima volta che un presidente dell'Albania va in visita ai comuni albanofoni del crotonese.