Noi con l'Italia si organizza: "obiettivo ripartire da Crotone"

“Ripartire da Crotone” è questo il motto di ‘Noi con l’Italia’ che continua la sua opera di costruzione del partito nel crotonese. Il coordinatore provinciale Oreste Gualtieri e quello cittadino Pisano Pagliaroli hanno incontrato nei giorni scorsi un gruppo di simpatizzanti che hanno intenzione di impegnarsi in prima persona. Nominato da poco coordinatore provinciale Gualtieri non ha perso tempo e sta strutturando il giovane partito in tutta la provincia: “Stiamo nominando una serie di coordinatori cittadini in tutta la provincia. “Noi con l’Italia - ha detto - vuole essere un partito moderato liberale, riformista, ma soprattutto semplice come una grande famiglia che pone al centro la dignità e la credibilità di una persona, pensare al bene comune e lavorare sulle capacità di ognuno”.

Al tavolo della dirigenza c’era anche Benedetto Proto, già presidente del Consiglio provinciale e vicesindaco della città, che ha sposato il progetto: “Ci sono i presupposti per creare qualcosa di nuovo e di buono che possa portare frutti alla comunità, ossia un benessere diffuso” ha detto Proto che indica la strada dando una priorità: “È assolutamente necessario creare una classe dirigente preparata, nuova che non deve essere l’unica prerogativa, ma deve essere formata. L’esperienza, si sa, è rilevante in ogni ambito. Creare una classe nuova è un aspetto fondamentale oltre che stimolante. Da parte mia garantisco massimo impegno e massima collaborazione”.

Pisano Pagliaroli ha presentato l'organigramma: Vice coordinatore cittadino Pino Pucci, rapporti con enti Antonio Ruberto, responsabile di segreteria Matteo Mascaro, responsabile comunicazioni Francesca Alosa. “È composto da un nutrito gruppo di giovani che sta lavorando sui problemi della città. Posso dire con fierezza che nessun partito può contare su un tale gruppo. Crotone deve rinascere dai giovani, per farlo dobbiamo allontanare la politica sterile e populista. Abbiamo la grinta e il potenziale per riprenderci la città. Siamo un piccolo partito, ma se crediamo nel progetto della rinascita della città possiamo diventare il primo partito di Crotone e fra tre anni saremo pronti per riprenderci la nostra città, cerchiamo gente per bene e le menti migliori, allontaniamo invece gli opportunisti. Crotone sta scomparendo dalla cartina politica”.