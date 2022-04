Giochi estivi Special Olympic, venerdì 22 aprile la torcia olimpica fa tappa a Crotone

Farà tappa venerdì 22 aprile a Crotone la torcia dei XXXVII Special Olympic, organizzati con cadenza quadriennale e destinati a persone con disabilità intellettiva e per ogni livello di abilità. Partita il 18 marzo da Udine, sede degli ultimi giochi invernali, e che sta percorrendo tutta l'Italia facendo tappa in tutte le regioni con arrivo previsto a Torino dove, dopo l'accensione del tripode e la cerimonia d'apertura, inizieranno i giochi nazionali estivi che si svolgeranno dal 4 al 9 giugno. La torcia arriverà in città intorno alle 16, proveniente da Potenza. L'evento è programmato presso i locali della Questura. Ad accogliere la fiaccola il Questore, dott. Giambra, e saranno inoltre presenti autorità civili e religiose.