Buoni spesa Covid, sul sito del Comune pubblicato l'avviso per presentare la domanda

E’ stato pubblicato sul sito del Comune l’avviso rivolto ai cittadini per l’erogazione di buoni spesa in favore dei nuclei familiari in difficoltà dovuta all’emergenza sanitaria da Covid Lo comunica l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi. La procedura per la richiesta dei buoni spesa, come è avvenuto in precedenza, si effettua on – line collegandosi al sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.crotone.it (https://servizi.comune.crotone.it/portal/servizi/moduli/pre_auth)

Sul sito del Comune è pubblicata anche una guida per facilitare la compilazione della domanda. Il richiedente potrà accedere al modulo on line osservando le indicazioni illustrate nella guida. Il servizio è accessibile ai cittadini che dispongono dell’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) Le domande potranno essere presentate fino alle ore 14.00 del 13 maggio 2022