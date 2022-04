Conclusa la II edizione del concorso letteraio "Maria Zumpano". Presto, i nomi dei vincitori

Roccabernarda - Si è conclusa la seconda edizione del Concorso Letterario “Maria Zumpano”, organizzato dall’associazione Guitti senza Carrozzone. Tema per questo anno: "Distanze. Quali le sfumature e le interpretazioni di una parola che rappresenta tutti?”. "Dopo il successo della prima edizione - si legge in una nota dei Guitti - il concorso, collegato al Concerto Teatrale del Primo Maggio, ha decisamente superato l’ottimo risultato ottenuto nella passata edizione. 84 i componimenti inviati da tutta l’Italia, ma anche dall’estero; 14 giunti per la sezione “racconti” e 70 per la sezione “poesie”. La giuria, composta da Franco Arminio, Maurizio Amendola e Danila Esposito, dopo aver visionato privatamente quanto arrivato, si è riunita per eleggere i vincitori del premio.

I singoli giurati hanno apprezzato particolarmente gli elaborati ricevuti: “Scrivere fa bene ed è un gesto salutare - ha detto Franco Arminio nel corso dell’incontro - ringrazio chi ha partecipato perché ci ha dato il piacere di leggere. Non è importante essere famosi ed a volte possiamo leggere cose di gente non famosa che però possono stimolarci. Bisogna dare molta fiducia alle scritture degli sconosciuti”. A farli eco è stato poi Maurizio Amendola: “Ho accettato di aderire, perché ritengo che ogni iniziativa culturale all’interno del territorio crotonese sia un’iniziativa a cui vale la pena partecipare. Ogni volta che si racconta, si fa luce dove c’è ombra e chi cerca di costruire qualcosa di bello ha sempre ragione”. A chiudere il terzetto, poi, la vincitrice della prima edizione del concorso, Danila Esposito, che si è detta onorata di aver potuto far parte di questa giuria: “non conoscevo di persona Maurizio e Franco – ha dichiarato la giornalista - per me è stato un piacere prendere parte a questo percorso assieme a loro. Ringrazio i Guitti, che sono una squadra fortissima. Viva la poesia e viva la lettura”". Ai vincitori del concorso, verrà consegnata una targa realizzata, dal maestro orafo Michele Affidato ed un dipinto dell’artista calabrese Dorotea Li Causi. Inoltre la poesia ed il racconto vincitori, verranno interpretati, dall’attrice Dora Romano nel corso della giornata del 24 aprile e successivamente caricati sui vari canali social dell’associazione, nel corso del Concerto Teatrale del Primo Maggio.