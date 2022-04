Melissa, al via la seconda edizione di “Direzione Digitale”

Dopo un anno di assenza causa covid ritorna “Direzione Digitale”, il format ideato dai ragazzi dell’Associazione Fili Meridiani in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Emira Digital. Tema di questa edizione sarà il turismo sostenibile e la promozione digitale. Dal 23 al 25 aprile, infatti, operatori del turismo, associazioni, travel blogger e content creator specializzati nella promozione territoriale e turistica visiteranno le tappe del circuito Instaruga, la piattaforma web creata da Emira Digital che promuove e organizza esperienze sui territori del Marchesato crotonese, coinvolgendo istituzioni, operatori locali e associazioni.

L’evento si concluderà con una tavola rotonda che si terrà a Melissa, durante la quale sarà sottoscritto un documento condiviso, una carta delle buone pratiche del turismo sostenibile, con proposte dedicate e idee progettuali condivise. Una tre giorni intensa che inizierà con una giornata nell’Arberia crotonese, tra Pallagorio, Carfizzi e San Nicola dell’Alto, alla scoperta della secolare cultura arbëreshe per poi proseguire, giorno 24 aprile, con i Calanchi del Marchesato a Cutro, i tessuti del maestro Domenico Caruso a San Giovanni in Fiore, i Diapiri Salini di Zinga e la visita al Museo Librandi di Tenuta Rosaneti.

L’ultimo giorno, 25 aprile, inizierà con l’arrivo a Umbriatico, la visita della cripta templare e la Gioconda di Calabria, per poi passare a Cirò, con la visita del borgo e del museo Lilio. Infine, l’arrivo a Melissa per il percorso guidato e il gran finale a palazzo Ferraro. Un evento esclusivo che è frutto di una sinergia tra gli operatori territoriali, come spiega Fabio Spadafora, amministratore di Emira Digital: “Questa edizione di Direzione Digitale è frutto della rete territoriale che si è attivata con la nascita di Instaruga.

Senza i nostri partner non sarebbe stato possibile organizzare questo evento. Per questo motivo mi preme ringraziare chi metterà a disposizione la propria professionalità per garantire la realizzazione dell’evento: dalle guide ufficiali di Instaruga (Alessandro Frontera e Luigi Candalise) all’Associazione dei Calanchi del Marchesato, alla ProLoco Luigi Lilio di Cirò, al maestro Caruso di San Giovanni in Fiore, alla sezione di Italia Nostra di Casabona e Valle del Neto. Un ulteriore ringraziamento va al comune di Melissa, che ospiterà l’evento finale, ai comuni di Casabona, Cutro, Cirò, Carfizzi e San Giovanni in Fiore e ai Gal Kroton e Sila. L’evento intende aprire una discussione sul turismo sostenibile delle aree interne e sui nuovi modelli di comunicazione digitale per promuovere questi luoghi. Presupposti importanti che non ci spaventano, ma ci stimolano a fare del nostro meglio per la riuscita dell’evento”.

Anche Ursula Basta, Presidente di Fili Meridiani, è intervenuta per presentare l’evento: “Direzione Digitale e la piattaforma Instaruga vogliono essere dei momenti di condivisione di idee tra soggetti che operano sui territori, che si adoperano spesso in condizioni socioeconomiche complesse riuscendo comunque a creare impatti sociali positivi sulle comunità. Esempi di buone pratiche da diffondere per dimostrare che quel declino demografico - delle aree interne in particolare - non è irreversibile, ma può essere rallentato e arrestato con progetti di sviluppo specificatamente studiati per i luoghi che si attuano con il coinvolgimento attivo delle comunità”.