Crotone, la condanna alla serie C ad un passo: lunedì allo Scida il probabile verdetto. Tredici anni dopo l'ultima volta

La sentenza è ormai dietro l'angolo. E potrebbe arrivare lunedì, nel giorno della Liberazione. Un paradosso, al quale il Crotone ormai non può più sfuggire viste le innumerevoli occasioni sciupate e il margine di recupero azzerato. L''aritmetica condanna alla retrocessione potrebbe arrivare anche in caso di vittoria contro la Cremonese, e già di per se questo rappresenta un ostacolo quasi proibitivo visto che si tratta della prima della classe. Perchè nel caso di contemporaneo successo di Cosenza e Alessandria (impegnate rispettivamente contro Pordenone e Reggina), il verdetto sarebbe inevitabile. I lupi hanno sei punti in più dei rossoblù, e resterebbero in quel caso soltanto due partite, ma con il Cosenza che vanta la meglio negli scontri diretti. Insomma, resta davvero poco al Crotone se non quello di provare ad onorare nelle ultime tre giornate un campionato per tutti gli aspetti fallimentare.

Poi sarà il tempo delle riflessioni, e bisognerà anche capire le intenzioni della proprietà, catapultata in due anni dalla serie A all'ormai imminente ritorno in serie C. Una categoria che il Crotone aveva abbandonato festosamente nel giugno del 2009 con il magico blitz di Benevento. Tredici anni dopo il salto all'indietro sta per diventare un amaro risveglio.