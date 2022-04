Comune, commissione verde pubblico: entrano Liguori, Tallarico, Pedace e Devona

Varata la commissione per il verde pubblico. La costituzione del nuovo organismo, previsto al Regolamento comunale per la tutela e gestione del verde pubblico, è stata deliberata dalla Giunta su proposta dell'assessore al verde pubblico Gianni Pitingolo.

Ne fanno parte, oltre all'assessore ed al responsabile dell’ufficio tutela del verde, i consiglieri comunali Paola Liguori, Ginetta Tallarico, Enrico Pedace e Andrea Devona, a suo tempo già indicati dalla quinta commissione consiliare permanente. Inoltre, come previsto dal Regolamento, il consigliere comunale Paolo Acri in veste di delegato dell'Aula per la verifica e l’attuazione dello stesso regolamento.

Alla neo commissione sono riservati compiti di verifica, esecuzione ed attuazione delle condizioni di affidamento di parchi, ville, giardini, adozione e sponsorizzazione delle aree a verde pubblico.