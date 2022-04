Università, Voce ricevuto dal pro rettore Unical: il sogno di un nuovo polo distaccato

Il Comune riallaccia i rapporti con l'Unical nella speranza di riavere una presenza universitaria qualificata a Crotone. La richiesta è stata avanzata nel corso di un incontro all'Università della Calabria tra il sindaco Voce ed il pro rettore con delega alla didattica dell'ateneo cosentino, prof. Francesco Scarcello.

"Un incontro - informa una nota del Comune - foriero di importanti prospettive nel breve e medio termine a cominciare dalla istituzione di due tavoli tematici permanenti di discussione: uno dedicato all’ambiente e sostenibilità, l’altro su cultura, archeologica e matematica. Tavoli finalizzati alla possibilità di prevedere master da tenersi direttamente in città su queste materie, che, tra l’altro - sottolinea l'ente - interessano da vicino i giovani per l’alta professionalità e la possibilità di proseguire professionalmente, a livello lavorativo, il percorso".

Enzo Voce era accompagnato dagli assessori Gianni Pitingolo e Rachele Via, il pro rettore dal prof. Francesco Valentini del Senato accademico e dal prof. Maurizio Muzzupappa, delegato al trasferimento tecnologico. Inoltre, collegato in video conferenza, c'era don Pasquale Aceto, in rappresentanza della Diocesi di Crotone-Santa Severina, che ha manifestato la disponibilità della Curia a sostenere, anche dal punto di vista logistico, l’iniziativa, con riferimento ai locali del palazzo vescovile già sede del liceo Benedetto XVI e momentaneamente occupati dal liceo classico Pitagora.

A maggio, informa la nota del Comune, sono previsti ulteriori incontri operativi, mentre "a breve termine le parti hanno già ipotizzato un primo corso di formazione sul microcredito da tenersi a Crotone". L'obiettivo, anche se ancora non dichiarato, è quello di un polo universitario sul modello di quello ospitato per tanti anni nel plesso scolastico di via Saffo, che a cavallo tra il vecchio ed il nuovo secolo tante soddisfazioni ha dato alla città, sfornando laureati in ingegneria gestionale e servizio sociale con lezioni tenute da docenti selezionati appositamente per la sede Unical di Crotone.