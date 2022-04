Italexit Calabria a ranghi completi, il provinciale di Crotone a Maria Pangallo

"L’assemblea è stata un ottimo momento di democrazia e di confronto, che ha premiato l’impegno di molti membri del coordinamento, confermando alcune cariche ed eleggendone di nuove, a riprova di quanto sia importante per Italexit la meritocrazia". E' quanto si legge in una nota del coordinamento regionale del partito che fa capo al senatore Gianluigi Paragone diramato al termine dell'elezione dei rappresentanti delle assemblee provinciali calabresi". "Nella stragrande maggioranza dei casi - spiega la nota - si tratta di conferme, a riprova dell’ottimo lavoro svolto finora dai coordinatori e dai responsabili precedentemente individuati ed incaricati". Le elezioni hanno avuto luogo alla presenza del coordinatore regionale per la Calabria Massimo Cristiano. Ecco il quadro completo delle nomine...

Cosenza: coordinatore provinciale Raffaele Vena, vice coordinatore Saverio Bisceglia, responsabile organizzativo Francesco Catalano. Catanzaro: coordinatore provinciale Massimo Cristiano, vice coordinatore con delega alle zone montane Giuseppe Gigliotti. Reggio Calabria: coordinatore provinciale Ernesto Marziale, responsabile organizzativo Giuseppe Germanò, tesoriere Carmelo Iannelli, coordinatore Palmi città Carmelo Iannelli, responsabile organizzativo Reggio Calabria città Claudio Romeo. Crotone: coordinatore provinciale Maria Pangallo, responsabile organizzativo Katarzyna Belbot, tesoriere Francesco Rocca.

Per quanto riguarda il coordinamento regionale, la platea si è ampliata con la nomina del responsabile organizzativo Antonietta Stranieri e del vice responsabile organizzativo Natasha Visciglia, del responsabile comunicazione e social media Nicky Ionfrida e Giovani Calabria Aurora Lijoi. Completano l'organigramma del coordinamento regionale l'entrata di Francesco Fabbiano nell'ufficio comunicazione regionale e di Ernesto Lamanna ai dipartimenti tematici.

Italexit con Paragone Calabria informa che "presto verranno eletti altri coordinatori e responsabili organizzativi nelle città di Crotone, Reggio Calabria, Cosenza e Locri. Inoltre, a breve verranno inaugurate le sedi provinciali di Reggio Calabria, Crotone e Cosenza"