Special Olympic, festa e grande emozione per l'arrivo della fiaccola alla Questura di Crotone

La fiaccola olimpica dei giochi sportivi Speciali Olympic ( l'evento di inclusione dedicato alle persone con disabilità intellettive) ha fatto tappa a Crotone nel pomeriggio di venerdì 22 aprile. La torcia ha fatto ingresso nel piazzale della Questura di Crotone, dove ad accoglierla c'era il 'padrone di casa', il Questore Marco Giambra. Assieme a lui il prefetto di Crotone, Maria Carolina Ippolito, il Sindaco Vincenzo Voce, l'assessore allo Sport Luca Bossi, quella provinciale Gareri, il garante alla disabilità Clausi e per il Cip Venturino Pugliese. Un momento di grande sport ed emozione, che ha visto la consegna della fiamma olimpica dalle mani del tedoforo Massimo Scerra, atleta Special Olympic della Fazenda Alexandra, il quale lo ha consegnato direttamente nelle mani del Questore.

Un leggero ritardo sulla tabella di marcia, ma questo non ha distolto attesa ed emozioni, ed al sua arrivo la torcia è stata accolta con un caloroso applauso dai partecipanti. Una cerimonia sobria ma intensa e piena di gioia per tutti. Encomiabili gli agenti tutti per il coinvolgimento e la partecipazione, non formale ma davvero sentita. Hanno fatto foto con i ragazzi e con la fiaccola, mostrando una grande sensibilità e partecipazione. Il direttore regionale Special Olympic, Luisa Elitrio, che con il direttore provinciale di Catanzaro, Francesco Miscioscia sono arrivati direttamente da Potenza con la fiaccola ricevuta nella città lucana da Antonietta Procopio, che poi l'ha consegnata al Massimo Scerra. Presente per sport e salute Maria alosa.La fiaccola percorrerà il giro dell'Italia per arrivare a Torino il prossimo 5 giugno, luogo dei giochi sportivi, quelli speciali. Che vedranno protagonisti atleti più forti di tutto, e che hanno trasformato la propria disabilità in un attaccamento meraviglioso allo sport, da sempre veicolo di inclusione, coraggio, aggregazione e socialità