Cirò Marina, auto finisce nel fiume: salvo il conducente

CIRO' MARINA - I vigili del fuoco sono intervenuti domenica 24 aprile per recuperare un'auto finita nel fiume Lipuda. Il fatto è accaduto poco dopo le 10.30 quando l conducente di una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto finendo accidentalmente nel fiume Lipuda. L'autista riusciva autonomamente a mettersi in salvo mentre l'auto continuava ad andare a fondo.