Pallavolo Crotone, una menzione speciale per Romina Pioli che lascia dopo 23 anni

Una menzione speciale per Romina Pioli, l'atleta della Pallavolo Crotone che sabato sera è scesa per l'ultima volta in campo nelle vesti di atleta dopo oltre un ventennio di attività agonistica. "L’ultima partita di una brillante carriera scandita da successi durante la quale Romina ha saputo esprimere e soprattutto trasmettere non solo alle sue compagne di squadra ma alle giovani generazioni la passione e l’amore per lo sport" commenta il sindaco Enzo Voce.

"Con l'assessore Bossi ho voluto esprimere, ieri sera al Palakro - informa il primo cittadino - il ringraziamento a Romina Pioli che dopo 23 anni ha lasciato l'attività agonistica. Il capitano della squadra del presidente Capocasale rappresenta un esempio per quello che ha dato dentro e fuori dal campo di gioco. Una vera testimone dei valori che lo sport esprime".

"Per i suoi meriti non solo sportivi - annuncia Voce - proporrò alla Giunta comunale l’adozione del provvedimento per il conferimento a Romina Pioli della Menzione speciale, l’onorificenza prevista dal nostro Regolamento per le Benemerenze civiche, con la quale intendiamo esprimerle la gratitudine di tutta la comunità cittadina".