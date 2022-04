Disegna il tuo quartiere. Musica, giochi, animazione e supereroi in periferia

Crotone - Disegna il tuo quartiere è la festa dedicata a tutti i bambini. Al fine di ripopolare e valorizzare le periferie della città il Comitato Tufolo-Farina ha promosso l'evento del 25 aprile, in via Portorico, che ha trasformato un terreno abbandonato in un'area verde da rivivere con attività e giochi all'aperto. Grazie all'intervento di Akrea, nei giorni precedenti è stata tagliata l'erba alta e rimesso a nuovo il parco che ha donato all'intero quartiere una luce diversa, che tutte le famiglie presenti hanno notato ed apprezzato. Ciò a dimostrare che basta poco per rendere vivibile e più bello un luogo, anche ai margini della città. All'evento del Comitato Tufolo-Farina ha partecipato il Comitato Fondo Gesù - che ospiterà un evento simile il primo maggio - e tante associazioni del territorio quali Disegno Sociale, i Clown di Regalerò un Sogno, la Croce Rossa Italiana sezione di Crotone, Vivere Sorridendo, #IoResto, AIPD sezione di Crotone, il Comitato italiano genitori Pans Pandas Bge e La Fazenda Alexandra. Presenti alla giornata di festa anche l'Arma dei Carabinieri, il comando di Polizia Locale e i Vigili del Fuoco che con il loro Pompieropoli hanno coinvolto i bambini che, con imbracature e pettorina, hanno attraversato un divertente percorso e si sono arrampicati con le funi. Tante famiglie e bambini presenti con l'entusiasmo di tornare a vivere la semplicità delle giornate all'aria aperta condividendo i giochi con gli altri bambini ed i momenti di confronto tra genitori. Musica, animazione, supereroi, cavalli, percorsi per bambini e giochi sono stati i protagonisti di un 25 aprile ricco di spensieratezza e sorrisi. Presenti anche il sindaco di Crotone Vincenzo Voce che ha promesso di impegnarsi "affinchè il parco possa riprendere la sua dignità facendo in modo che venga curato come merita" e l'orafo crotonese Michele Affidato, che ha riconosciuto la generosità dei cittadini e l'impegno nel momento in cui si organizzano eventi sociali, auspicando inoltre che "possano esserci altre giornate simili, per riconoscere Crotone come la città dei bambini".

