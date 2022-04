Docente liceo classico di Crotone finalista al premio Atlante

Giovanna Ripolo docente di filosofia e storia nel liceo classico Pitagora di Crotone è risultata tra i 6 finalisti del premio “Atlante - Italian Teacher Award”. Il premio “Atlante - Italian Teacher Award” è stato istituito nel 2018 da United Network Eu in collaborazione con “Repubblica scuola” e in partnership con la Varkey Foundation (la fondazione che ogni anno assegna il “Nobel” per prof), con l’obiettivo di far conoscere, su una grande piattaforma digitale aperta al pubblico, il lavoro spesso poco considerato di tanti docenti, le iniziative creative e originali come strumenti di formazione, facilitando così la diffusione delle best practices nelle scuole.

Alla selezione hanno partecipato anche quest’anno centinaia di insegnanti delle scuole italiane con i loro progetti formativi: sei i finalisti scelti da una Giuria indipendente composta da giornalisti, scrittori ed esponenti del mondo della cultura e della scuola, presieduta da Stefano Marroni, capo Ufficio stampa Rai. Il nome del vincitore che si aggiudicherà un viaggio di una settimana a New York, verrà annunciato il 4 maggio, in occasione della giornata conclusiva dei lavori di Imun Middle school, l’iniziativa che negli anni ha coinvolto migliaia e migliaia di studenti."L’obiettivo dell'iniziativa - ha detto la dirigente del liceo Pitagora, Natascia Senatore, - è quello di far conoscere, su una grande piattaforma digitale aperta al pubblico (ci sono oltre duemila progetti raccolti), il lavoro spesso poco considerato di tanti docenti, le iniziative creative e originali come strumenti di formazione, facilitandone così la diffusione"