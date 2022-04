Morta a 100 anni donna Assunta Almirante, matriarca della destra italiana

E' morta Assunta Almirante, moglie di Giorgio Almirante, fondatore e leader storico del Movimento Sociale Italiano. La donna, chiamata Donna Assunta e considerata la memoria storica della destra italiana, aveva 100 anni, compiuti lo scorso 14 luglio. Raffaela Stramandinoli, detta Assunta, conosciuta come Donna Assunta Almirante era nata a Catanzaro ma era diventata romana d’adozione.

Donna Assunta Almirante ha legami con la provincia di Crotone essendo cresciuta a Crucoli dove la mamma era la levatrice. Anche per questo il 9 ottobre 2010 donna Assunta fu la madrina dell'inaugurazione del museo “Melissa Palopoli” ubicato nel Palazzo Ciuranà. Un palazzo dove donna Assunta risiedeva con il fondatore del Movimento sociale quando venivano in vacanza in Calabria.

Per decenni, anche dopo la morte di Almirante nel 1988, è stata la regina madre della destra italiana, dispensatrice di consigli ma anche di pesanti critiche, sponsorizzò Gianfranco Fini alla guida del Msi ma criticò la Svolta di Fiuggi del 1995, con la quale l'Msi-Dn diventò in larga parte Alleanza Nazionale. Nel 2011 arrivò a Crotone a sostegno della candidatura a sindaco di Dorina Bianchi all'epoca senatrice dell'Udc.