A lavoro con l'emporio: la solidarietà per chi cerca un'occupazione

Una giornata interamente dedicata a conoscere ed incontrare chi può tendere una mano in momenti estremamente difficili, quelli in cui non si ha la forza di provvedere ai bisogni primari della propria famiglia: l’Emporio solidale “I cinque pani”, supermercato gratuito dove i cittadini possono reperire generi di prima necessità.

Dalle 10.00 alle 18.00 di giovedì 28 aprile, presso la sede della cooperativa sociale Kroton Community, in via Vittorio Veneto 31 (prima traversa), si terrà un open day rivolto alla cittadinanza, alle istituzioni, al mondo dell’associazionismo e ai sostenitori dell’iniziativa con l’obiettivo di sensibilizzare rispetto alle tematiche legate alla deprivazione materiale ed economica e quindi sociale della città di Crotone. Durante la giornata, inoltre, si potranno donare generi alimentari a lunga conservazione che saranno destinati alle famiglie beneficiarie.

L’iniziativa sarà anche l’occasione utile a presentare il progetto “A lavoro con l’emporio”, sostenuto dall’otto per mille della Chiesa Valdese, nato per offrire un supporto concreto alle famiglie coinvolte nell’iniziativa dell’Emporio Solidale “I Cinque pani”. Lo scopo è quello di fornire itinerari di autodeterminazione ai beneficiari, mediante percorsi finalizzati all’acquisizione di competenze utili a collocarsi o ri-collocarsi nel mercato del lavoro.

Il progetto ha permesso di incontrare più da vicino e proporre percorsi individualizzati di accompagnamento al lavoro a 25 beneficiari (11 donne e 14 uomini) di età compresa tra i 25 ai 60 anni, la maggior parte con reddito zero o percettori di reddito di cittadinanza, segnalati dalla rete di associazioni del terzo settore che collaborano con l’Emporio Solidale “I Cinque pani”.

“La Chiesa Valdese, come anche i cittadini e le istituzioni locali, continua a sostenere le iniziative dell’Emporio – afferma Lidia Bauckneht, presidente della Kroton Community - riconoscendo in questo servizio uno strumento capace di offrire una risposta concreta non solo ai bisogni delle famiglie crotonesi che necessitano prioritariamente del supporto materiale attraverso la donazione di generi di prima necessita, ma soprattutto di essere inserite in processi di self- empowerment per il loro riposizionamento nella realtà cittadina come protagonisti attivi dello sviluppo.”