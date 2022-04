Atletica leggera, il 30 aprile il trofeo “Phayllos” a sostegno del popolo ucraino

Duecento atleti si cimenteranno il prossimo 30 aprile dalle ore 14.45 nel primo Trofeo di atletica leggera “Phayllos” organizzato dal Coni, dal Comitato Fidal di Crotone in collaborazione con l’Asd Scuola Atletica Krotoniate e l’Asd Milonrunners. L'iniziativa, che unisce sport e solidarietà, è stata presentata nella Sala Consiliare nel corso di una conferenza stampa.

Il 30 aprile, per la prima volta in città, il settore “B”, oggi stadio “Giuseppe Faga” ospiterà una manifestazione regionale di atletica leggera sotto l’egida della Federazione Italiana di Atletica Leggera, ma sarà anche l’occasione per promuovere una raccolta farmaci in favore del popolo ucraino.

Il programma tecnico prevede la partecipazione di atleti esordienti, ragazzi, cadetti, allievi, assoluti, master L’iniziativa è stata presentata dall’assessore allo Sport Luca Bossi, dal delegato provinciale del CONI Francesca Pellegrino, dal delegato provinciale Fidal, Pino Talarico, e da Gregorio Mungari di Agorà Kroton, che insieme all’associazione Sakro, gestisce la struttura che ospiterà l’evento. “Un ritorno alla normalità con la regina degli sport, l’atletica” ha detto il delegato Fidal Pino Talarico, mentre Gregorio Mungari di Agorà Kroton ha evidenziato l’aspetto solidale che assume l’iniziativa. “Lo sport non è solo agonismo ma anche solidarietà e questa manifestazione sportiva vuole essere proprio la felice sintesi dei valori che lo sport esprime” ha detto la delegata Coni Francesca Pellegrino.

“Siamo lieti di ospitare questo evento su una struttura che abbiamo restituito alla collettività, così come è avvenuto per altri importanti impianti sportivi cittadini. Un evento che coniuga sport e solidarietà ed al quale invitiamo i cittadini a partecipare” ha detto l’assessore Bossi