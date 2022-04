Campionato del mondo Pizza senza Frontiere: vince il cirotano Arnoni

Il pizzaiolo Nicodemo Arnoni di Cirò Marina è diventato campione del mondo per la sezione Mistery Box alla competizione 'Pizza senza frontiere' organizzata il 25 e 26 aprile durante la Fiera Roma Food Excel. In gara i migliori pizzaioli provenienti da tutto il mondo che si sono sfidati in diverse discipline per aggiudicarsi il titolo di Campione del Mondo. Dopo due giorni di gare hanno avuto luogo le premiazioni che hanno registrato il trionfo del pizzaiolo cirotano titolare del Soleado. "Il podio di Roma ci ha atteso e noi abbiamo dato il massimo per raggiungerlo - ha detto Arnoni -, una grande gara ricca di tantissimi professionisti del settore che ci ha visti protagonisti indiscussi. Abbiamo portato la nostra passione e creatività nella capitale onorati di poter partecipare ed un evento di questo calibro. Grazie Roma, per averci regalato questa ulteriore emozione e grazie alla #PIZZA che mi ha portato fino a qui e oltre dandomi sempre lo spirito giusto per perseverare nei miei sogni che già tocco con mano".



Queste le classifiche per categorie:

PIZZA CLASSICA

Mauro Alba 957 PUNTI Massimo Leone 932 PUNTI Hubert Przybylak 907 PUNTI

PIZZA NAPOLETANA

Leandro Mastromatteo 902 PUNTI Domenico Cuscunà 890 PUNTI Gianluca Lamberti 889 PUNTI

PIZZA IN TEGLIA

Gianluca Piersanti 909 PUNTI Cristian Tolu 882 PUNTI Valentino Rotaru 878 PUNTI

PIZZA IN PALA

Emanuel Facchin 919 PUNTI Fabrizio Di Leginio 879 PUNTI Sebastiano Parentignoti 860 PUNTI

PIZZA TONDA AL MATTERELLO

Rosario Simeoli 833 PUNTI

Cristian Tolu 833 PUNTI Aldo Brancato 830 PUNTI Antonio Saviana 822 PUNTI

PIZZA A 4 MANI

Marco Amicone 871 PUNTI Andrea Di Paolo 833 PUNTI Gianluca Sozubir 772 PUNTI

PIZZA AL METRO

Federica Samarani 902 PUNTI Andrea Di Paolo 866 PUNTI Davide Samarani 852 PUNTI

MISTERY BOX

Nicodemo Arnoni 850 PUNTI Corrado Bombaci 845 PUNTI Andrea De Stefano 828 PUNTI

Premi speciali Pizza in rosa: Federica Samarani si è aggiudicata il premio per essere stata la donna che ha ottenuto il punteggio assoluto più alto in una delle competizioni Pizzachef emergente: Massimo Leone è stato premiato come pizzaiolo under 30 con il punteggio assoluto più alto in una qualsiasi delle competizioni Re delle pizze romane: Cristian Tolu, invece, ha ottenuto il premio per aver ottenuto il miglior risultato assoluto quale somma dei punteggi delle 3 gare (pizza in teglia, pizza in pala e pizza al matterello).

Tutti i neo campioni del mondo, si sono di fatto assicurati la partecipazione di diritto - in qualità di finalisti - alla 7^ stagione del talent televisivo Master Pizza Champion, il primo ed unico talent televisivo dedicato alla pizza che tornerà in TV da ottobre sempre su SKY 937. Nei giorni di gara sono stati numerosi gli ospiti d’eccezione che hanno valutato i pizzaioli professionisti in gara: Davide Civitiello, Tiziano Casillo, Luciano Passeri, Andrea Bosio, Luciano Sorbillo, Pino Arletto, Piero Asaro, Elia Pompa, Francesco Marasciulo, Clara Micheli, Raffaele Di Stasio, Pasquale Chirico, Alessandro Negrini, Thierry Graffagnino e molti altri ancora.

Il Campionato del Mondo è organizzato da Ristorazione Italiana Magazine, il network B2B di riferimento in Italia per la ristorazione professionale, con il patrocinio di Associazione Pizza Romana, volta a promuovere, difendere e sviluppare la Pizza Romana in Teglia, in Pala ed al Piatto con il Matterello, in Italia ed in particolare nel Mondo, con il patrocinio del Comune di Roma oltre che con la collaborazione di Master Pizza Champion, talent TV dedicato ai pizzaioli professionisti.