Sanità: speranze per ospedale di Cariati difeso da Roger Waters e Gino Strada

Si riaccendono le speranze per l'ospedale di Cariati (Cosenza), per la cui riapertura, nei mesi scorsi, si era speso, lanciando un appello, Roger Waters, cofondatore dei Pink Floyd. Le novità sono venute ieri dal tavolo ministeriale nel corso del quale il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha presentato il piano operativo per la sanità calabrese. "Nel programma operativo - ha reso noto Occhiuto dopo la riunione - abbiamo previsto, così come avevamo promesso, tra le altre cose, l’inserimento nella rete ospedaliera regionale dei presidi di Praia a Mare, Trebisacce e Cariati. Ora, ha detto il governatore, si aspettano le osservazioni del governo".

"Si è trattato - ha detto all'AGI stamane Mimmo Formaro portavoce dei Comitati uniti per il Vittorio Cosentino e dell'associazione le Lampare Bassojoniocosentino - di un passo importante mosso nelle stanze dei bottoni verso il recupero dell'ospedale. Le impressioni sono positive visto che anche Occhiuto si è sbilanciato in tal senso, ferme restando le osservazioni dei ministeri. Credo - ha aggiunto - che la battaglia che stiamo conducendo per la riapertura dell'ospedale sia giunta alla fase finale. Ciò è dovuto al clamore suscitato dalla nostra protesta grazie alla caparbietà della cittadinanza che continua a presidiare il nosocomio. Chiediamo il Pronto soccorso, i posti letto, ma anche - precisa Formaro - la rete di medicina territoriale".