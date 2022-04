Pallanuoto serie B, l'Auditore sbanca Palermo e torna al comando della classifica

Missione compiuta. L'Auditore Crotone sbanca Palermo nel recupero della settima giornata rinviata le scorse settimana a causa di un focolaio Covid e acciuffa nuovamente il comando della classifica, in coabitazione con la Pol. Acese, a quota 27 punti in dieci partite disputate. Una vittoria di cuore, orgoglio e determinazione al cospetto di un'altra delle favorite, quel Palermo che occupava il secondo posto proprio appaiato al Crotone, ma che si è dovuto arrendere alla prova di forza dei pitagorici, in grande spolvero anche nella tana palermitana. 7-8 il risultato con il quale la Rari Nantes Crotone ha espugnato la piscina di Palermo , confermando incredibili qualità mentali e tecniche.

Un percorso incredibile quello compiuto dai crotonesi fin qui, nella totale incertezza di quello che poteva essere, partito dalla volontà della società di fare le cose per il meglio, in un momento in cui verosimilmente era consigliabile lasciare, mollare, non partecipare.

Un colpaccio, quello di Palermo, a dimostrazione che l'Auditore, sebbene i suoi giocatori si incontrino solo ed esclusivamente un paio d'ore prima della partita nei parcheggi delle Piscine la ospitano, riesce ad essere un gruppo, una squadra. Compatti in difesa, precisi e con qualità incredibili in attacco. Sornioni. Intelligenti. Vittoriosi.