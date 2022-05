Asma day, screening gratuito per bambini ad ospedale di Crotone

L'Asp di Crotone ha aderito alla campagna nazionale "Asma day" del 3 maggio 2022 attivando uno screening gratuito per i bambini. In particolare, prenotandosi al numero telefonico 0962.924225 il 3 maggio ci si potrà recare presso l'ambulatorio di pneumologia dell'ospedale per un esame spirometrico gratuito ai bambini affetti da patologie respiratorie. Oltre alla partecipazione è necessario aver eseguito un tampone per il covid.

L'iniziativa è promossa dalla società italiana malattie respiratorie infantili