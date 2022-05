Istituito lo sportello di ascolto psicologico della scuola Vittorio Alfieri

È stato attivato uno sportello di ascolto psicologico presso i locali dell’IC “Vittorio Alfieri” di Crotone. Il servizio è indirizzato in primo luogo agli studenti ucraini esuli e alle loro famiglie, ma è fruibile da quanti all’interno della comunità didattica lo richiedessero (personale scolastico, alunni e con le loro famiglie).

"In un contesto estremamente complesso come quello attuale diventa fondamentale riconoscere eventuali segnali di disagio per contrastarli e ritrovare il benessere psicologico - dice Romano Pesavento -. Lo sportello sarà attivo lunedì dalle 12:30 alle 15:30 e martedì dalle 8:00 alle 11:00 e dalle 13:30 alle 15:30. Inoltre, è possibile concordare altri appuntamenti con Elisabetta Vasovino come si evince dalla locandina pubblicata sui canali social dell’istituto. L’iniziativa risulta essere estremamente appropriata rispetto ai bisogni educativi attuali ponendo l’Ic “Vittorio Alfieri” di Crotone tra gli istituti più attenti alle problematiche della società".