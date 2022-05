Inaugurata la mostra fotografica "Minimalismo" allestita al Bar Italia

Crotone - La mostra fotografica “Minimalismo” è stata inaugurata sabato 30 aprile e rimarrà esposta per un mese presso i locali del Bar Italia, in centro città. La mostra è realizzata da Domenico Perpiglia, presidente del Gruppo Fotoamatori Crotone, nell’ambito dell’iniziativa Portfolio Cafè.

"Le quindici immagini in mostra, caratterizzate da un sapiente uso del bianco e nero - si legge in una nota -, pur rappresentando luoghi, persone e contesti del nostro territorio, appaiono come archetipi universali che irrompono in maniera delicata ed elegante nella mente del fruitore, anche grazie alla ricercatezza delle geometrie raffigurate".