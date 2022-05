Primo maggio a Fondo Gesù. La festa di quartiere dedicata ai bambini

Crotone - Il secondo appuntamento con l'evento Disegna il tuo quartiere promosso dal Comitato Fondo Gesù nel cuore - coordinato da Felice Torromino - ha dato vitalità ad un'altra zona della città, nel pomeriggio del Primo Maggio. In via Giorgio La Pira infatti, al centro del quartiere Fondo Gesù, vi è una splendida area verde con un campo da calcio comunale. Uno spazio pulito dall'erba e messo in sicurezza per far giocare i bambini che, accompagnati dalle loro famiglie, hanno vissuto un pomeriggio di giochi, musica e intrattenimento. Tanti i disegni dei bambini che hanno tratteggiato e colorato il loro quartiere, così come vorrebbero che fosse: pulito, ricco di giochi e di spazi aperti per poter organizzare partite a calcetto e di basket. Ed a rendere ancor più divertente il pomeriggio di festa anche i Clown dell'associazione Regalerò un Sogno con i supereroi Spiderman e Flash ma anche gli inseparabili Minni e Topolino, i Vigili del Fuoco con Pompieropoli, La Fazenda Alexandra con i cavalli, la Croce Rossa Italiana sezione di Crotone che ha svolto un breve corso di pronto soccorso e tante associazioni del territorio quali #IoResto, Vivere Sorridendo, il Comitato Italiano genitori Pans Pandas Bge, Disegno Sociale e AIPD sezione di Crotone. Inoltre, tante istituzioni quali il Comando di Polizia Locale e l'Arma dei Carabinieri. Presenti il sindaco della città Vincenzo Voce e l'assessore al decoro urbano Gianni Pitingolo che ha precisato: "in molti non sapevano neanche ci fosse questo spazio verde di cui il quartiere può godere. Facciamo in modo che vengano messe in risalto le cose belle dei nostri quartieri, che sono le persone e i luoghi e che anche sui social vengano pubblicate solo le cose belle che ha la nostra città. Che siano i bambini protagonisti del nostro presente e del nostro futuro". Fotogallery