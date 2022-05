Resti di una tartaruga Caretta caretta sulla spiaggia dell'Irto

I resti di una tartaruga Caretta Caretta sono stati rinvenuti lungo il tratto di spiaggia che costeggia la via per Capocolonna, precisamente nella zona dell’Irto. Ad accorgersi della presenza della tartaruga purtroppo morta sono stati Vincenzo Brandi e Francesca Romana Tessadri, artisti crotonesi ai quali una passeggiata in riva al mare regala spunti di ispirazione per le loro creazioni.

La scoperta è avvenuta lo scorso sabato 30 aprile quando la carcassa della tartaruga, di grandi dimensioni, della lunghezza di circa un metro, è stata intravvista tra gli scogli in prossimità del lido Atlantis. L’evidente stato di decomposizione dei resti della tartaruga evidenzia che l’animale è morto da diversi giorni e sarebbe interessante stabilirne le cause per scongiurare altri episodi simili.

Dopo la segnalazione del ritrovamento, sul luogo sono intervenuti militari della Guardia costiera di Crotone che hanno compiuto un sopralluogo e si sono attivati per recuperare i resti della tartaruga e disponendone il trasferimento della carcassa in un luogo idoneo. “Questo episodio – affermano Brandi e Tessadri - ci fa riflettere molto perché le tartarughe marine sono animali in via di estinzione che devono essere assolutamente protetti. L’uomo dovrebbe interessarsi con maggiore attenzione alla fragilità di questi meravigliosi animali che sono un anello immancabile ed importante per l’ecosistema del mare e si deve assolutamente scongiurare la loro estinzione. La natura sta subendo un processo di trasformazione ed alterazione evidente, l’uomo è portatore di gran parte della colpa. Dobbiamo perciò essere spinti a riflettere sul come convivere e trovare un equilibrio tra noi e la natura, tema sul quale anche la nostra ricerca artistica ci auguriamo possa aiutare a sensibilizzare l’opinione pubblica”.