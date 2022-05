World Liqueur Awards, l'Amaro Milone giudicato il migliore al mondo

L'Amaro Milone, prodotto a Crotone, si è aggiudicato il titolo di miglior amaro al mondo al World Liqueur Awards di Londra tradizionale appuntamento che decreta i migliori liquori al mondo nelle diverse categorie. Una giria valuta 'alla cieca' i prodotti assegnando un punteggio sulla base di sapore, aroma e sentori. I singoli voti concorrono a formare un unico giudizio che ne determinerà successivamente il vincitore finale.

L'amaro Milone, prodotto dal liquorificio Lacinio di Michele Sotero e Davide Milone si è aggiudicato il marchio “World's best nella categoria Bitter (amari). Al concorso di Londra Amaro Milone e il Milone Nero hanno conquistato 6 riconoscimenti internazionali: Amaro Milone primo posto 2022 MIGLIOR amaro al mondo, primo posto 2022 MIGLIOR amaro italiano; bronzo mondiale categoria DESIGN della bottiglia 2022. Il Milone Nero è stato giudicato miglior design di etichetta al mondo 2022, medaglia d'oro Miglior etichetta al mondo 2022; bronzo mondiale categoria DESIGN della bottiglia 2022.

A distanza di 2 anni dall'inizio dell'attività per Michele Sotero e Davide Milone, founder, ideatori e creatori dell’Amaro Milone, è arrivato un successo imprenditoriale che proietta la realtà calabrese verso nuove opportunità di crescita in nuovi mercati nazionali e internazionali. L’Amaro Milone è un ottimo digestivo, rinvigorente, dal gusto forte e deciso. Rievoca le atmosfere di quella parte di Calabria antica che si affaccia sulle coste del mar Ionio, dove sorgeva la Polis di Kroton. La ricerca storica degli aromi e delle erbe per la creazione della sua ricetta, che riportasse alla luce il sapore, la tradizione e la forza, è durata più di 2 anni.

Sono più di 20 gli ingredienti tra agrumi, bacche, botaniche officinali e radici che formano oggi la ricetta segreta dell'Amaro Milione. In particolare: una selezione di agrumi amari; la liquirizia, tipica della Calabria; la china; l’assenzio, a quei tempi usato per aromatizzare il vino; la genziana, erba medicinale e digestiva adoperata anche per disinfettare le ferite in battaglia; il rabarbaro, potente antinfiammatorio; l’archangelica officinalis o Angelica, utilizzata in antichità come digestivo, rinvigorente e ricostituente.

Il liquorificio Lacinio produttore dell’Amaro Milone e del Milone Nero ha la sua sede a Crotone dove lavora un team di giovani appassionati del mondo della liquoristica della comunicazione e del design.