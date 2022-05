Isola Capo Rizzuto, dal 6 all'8 maggio la prima fiera mariana

Isola Capo Rizzuto - Per la prima volta ci sarà ad Isola Capo Rizzuto la “Fiera Mariana” in occasione della festa patronale dedicata alla Madonna Greca. Un evento voluto dall’Amministrazione Comunale che ha lavorato a stretto contatto con Associazione Nazionale Ambulanti. La fiera avrà una durata di tre giorni, da venerdì 6 a domenica 8 maggio e sarà collocata tra Via Le Castella e Villa Ilice, con la presenza di oltre 30 stand. Ci sarà spazio soprattutto per i prodotti tipici e l’artigiano locale, oltre alle classiche “bancarelle”, aree ristoro e quant’altro. “Lentamente stiamo tornando ad una graduale normalità e la fiera rientra in questo contesto - dice la sindaca Maria Grazia Vittimberga che insieme all’assessore al Commercio Carlo Cassano ha voluto l'iniziativa -. Ringrazio l’Assessore Carlo Cassano per l’impegno e la classe ambulanti per la disponibilità a presenziare a questo importante primo appuntamento, che spero diventi un’occasione si ripeterà negli anni”. Pienamente soddisfatto anche Cassano: “Siamo felici di aver stretto questo accordo con i vertici provinciali e regionali dell’ANA – UGL, che ci da l’opportunità di avviare un evento che verrà istituzionalizzato e dunque riproposto anche per gli anni successivi”. “Il nostro obiettivo – continua Cassano – è quello di creare un appuntamento fisso che anno dopo anno prenda sempre più importanza e coinvolga sempre più commercianti”. “La fiera – conclude l’Assessore – rientrata nell’ampio lavoro di ritorno alla normalità che abbiamo messo in campo dopo questi due anni di Covid e ha anche l’obiettivo di arricchire il valore della nostra festa patronale in modo che coinvolga i cittadini dei comuni limitrofi”.