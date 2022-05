Il Maggio dei Libri. La rassegna culturale e artistica del comune di Crotone

Crotone - Il Comune di Crotone propone 20 eventi che si snoderanno per tutto il mese di maggio. Il calendario del Maggio dei Libri, evento che l’assessorato alla Cultura ha promosso nell’ambito del Patto Locale per la Cultura, ha inizio dal 31 maggio. L’iniziativa è stata presentata il 3 maggio presso la Casa della Cultura, dall’assessora Rachele Via e dalla funzionaria Valeria Cassano. "La biblioteca civica Armando Lucifero e il Comune di Crotone - si legge in una nota - hanno promosso un calendario di appuntamenti ad ingresso gratuito che si articoleranno in diversi angoli della città, dal centro alla periferia, con un riguardo alla riscoperta della città vecchia e ad alcuni dei suoi angoli più nascosti". Diverse le tipologie di interventi: dai seminari di approfondimento sulla storia magnogreca di Kroton, ai laboratori e agli spettacoli per bambini, dagli incontri con autori e performance musicali , attività di lettura creativa, la mostra fotografica che celebra i 70 anni del Premio Crotone. "L'assessora Via - precisa la nota - ha ringraziato le associazioni culturali che hanno aderito il GAK - gruppo archeologico krotoniate, la storica libreria Cerrelli, l'associazione Pantagruel, Italia Nostra, Vivere In, Fondazione D'Ettoris, la biblioteca Pier Giorgio Frassati, la Società Dante Alighieri, Mutamenti in collaborazione con l'IC Papanice e Noi Mammè Bebè".