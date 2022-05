Al via il 6 maggio a Cirò le riprese del film 'La festa del ritorno'

Inizieranno il 6 maggio a Cirò le riprese del film "La Festa del ritorno" tratto dal libro omonimo di Carmine Abate con la regia di Lorenzo Adorisio. La troupe inizierà a girare le prime scene del film in via Valle nel borgo collinare. Le riprese, che proseguiranno fino al 4 giugno, coinvolgeranno naturalmente il comune di Carfizzi dove è ambientato il romanzo di Carmine Abate, ma anche i centri abitati di Melissa, Cirò Marina e Verzino.

Racconto di formazione e preziosa testimonianza sulla nostra emigrazione, 'La festa del ritorno', ha come protagonisti un padre e un figlio che si raccontano attorno al grande fuoco di Natale. Nell’inedita cornice di una comunità arbëresh (gli albanesi d’Italia) in un piccolo paese immerso tra le colline della Calabria Ionica, Marco, un ragazzo di tredici anni, si trova a dover gestire una complicata situazione familiare. Per caso scopre che la sorella Elisa, studentessa universitaria a Cosenza, ha una reazione con un uomo sposato molto più vecchio di lei.Il libro è uscito in prima edizione negli Oscar Mondadori nel 2004, è stato riproposto da Mondadori nel 2014 e dal 2018 è di nuovo stato ripubblicato negli Oscar 451.

La regia del film è di Lorenzo Adorisio, originario di Cirò, che ha curato la fotografia in film come 'Cado dalle nubi', 'Enrico Piaggio: un sogno italiano', 'Arrivano i prof'. La sceneggiatura è di Gualtiero Rosella, Manuela Tovo e Annalisa Ruoppolo. Si tratta di una coproduzione Italo francese tra Alba Produzioni e Cine Sud promotion. Il film si avvale del supporto della Film commission Calabria e del fondo Mic.