Energia, Draghi: 'inevitabile che Ue guardi a Mediterraneo per gas e rinnovabili'

"La riduzione delle importazioni di combustibili fossili dalla Russia rende inevitabile che l’Europa guardi verso il Mediterraneo per soddisfare le sue esigenze. Mi riferisco ai giacimenti di gas, come combustibile di transizione, ma soprattutto alle enormi opportunità offerte dalle rinnovabili in Africa e Medio Oriente". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando al Parlamento europeo.

"I Paesi del Sud Europa, e l’Italia in particolare, sono collocati in modo strategico - ha aggiunto il premier - per raccogliere questa produzione energetica e fare da ponte verso i Paesi del nord. La nostra centralità di domani passa dagli investimenti che sapremo fare oggi".