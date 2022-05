Premio 'Franco Razionale', sabato 7 maggio 15ª edizione, si parlerà anche di violenza di genere e omofobia: ospite Luxuria

L’appuntamento è per sabato 7 maggio a partire dalle ore 20,30 in piazza della Resistenza. Da sempre vicino a temi sensibili ed associati al sociale, gli organizzatori hanno puntato i riflettori su due aspetti piuttosto attuali e delicati. Dopo aver discusso di bullismo nella precedente edizione, quest'anno si è deciso di affrontare il tema legato alle Violenza sulle donne e l’omofobia.

I premi saranno consegnati ad Antonio Lopez, giornalista sportivo di Rai 3 Calabria, al dottor Antonio Marullo per i meriti sportivi legati in passato col Crotone Calcio. Saranno premiati anche Maurizio Condipodero presidente regionale del Coni, Fabrizio Ruggiero, il boxer crotonese fresco di titolo italiano Waka Pro. Riconoscimenti anche per il fotografo crotonese Antonino D’Urso e per l’allenatore di basket Giancarlo Satiro.

“Un premio che ha una sua storia, ha sottolineato Piero Pili presidente dell’associazione Forza Crotone Alè Crotone, che poggia le sue basi sulla figura di Franco Razionale, un’immagine bella e a proposito di immagini belle abbiamo pensato di dedicare questa edizione del premio ad una cara amica che purtroppo ci ha lasciato in questi giorni: Pina Picari, una cara amica che veniva con noi in radio, insieme a Franco discutevamo di sport, parlavamo di calcio ma soprattutto insieme discutevamo di musica. Ricordare Pina era doveroso da parte nostra. Per rispondere a qualcuno, non si parlerà nè di utero in affitto nè di Ddl Zan, ma soltanto di violenza. Un problema sociale ricorrente e che merita di essere affrontato”.