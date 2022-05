Dilettanti, Princi: stanziati 1,5 milioni di euro con il bando "Sport in Calabria 2"

"È di oltre un milione e mezzo il contributo che la Regione ha stanziato per le società sportive dilettantistiche del territorio. Un'altra boccata d'ossigeno al settore, per iniziare a ricucire il gap creato dalla profonda fase di stallo vissuta in questi anni a causa della pandemia". Lo ha detto il vicepresidente della Giunta regionale, Giusi Princi, a proposito dell'avviso pubblico "Sport in Calabria 2", concessione di contributi a fondo perduto che la Regione ha deciso di destinare a tutte le realtà sportive dilettantistiche iscritte al Coni o al Cip, i due principali comitati sportivi nazionali.

"Una misura immediata, concreta a sostegno della liquidità" informa una nota della Cittadella. La dotazione finanziaria è di 1.541.000 euro, concessa nella forma di contributo a fondo perduto una tantum alle associazioni (Asd) e società (Ssd) sportive dilettantistiche, distinguendo tra amatoriali e agonistiche. Il bando è già pubblico e attivo e "sarà attuato in modalità sportello" prosegue la nota, inserendo "le domande per un lasso di tempo ben determinato dalle ore 10 del 23 maggio fino alle 18 del 26 maggio".

La Regione invita le realtà sportive del territorio ad accedere al portale Calabria Europa e seguire le istruzioni, per avere informazioni sul bando e compilare la domanda. I tecnici di Fincalabra, attraverso cui la Regione ha promosso il bando, sono incaricati di fornire supporto agli utenti, i quali possono richiedere informazioni e chiarimenti in merito all'avviso e alle relative procedure all'indirizzo email sportincalabria.fincalabra@pec.it.