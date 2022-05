Festa Mariana, Confcommercio invita ad allestire le vetrine con l'icona della Vergine

Anche quest’anno Confcommercio Crotone promuove l'iniziativa “Vetrina in fiore - Omaggio a Maria”. L’invito, rivolto agli operatori commerciali della città, è di allestire le vetrine utilizzando addobbi floreali e l’immagine della Madonna di Capo Colonna.

"Si ripropone un’iniziativa che da anni riscuote una sentita partecipazione e che nel difficile periodo storico che stiamo vivendo, travolti prima dalla pandemia e poi dal conflitto in Ucraina, contribuisce a diffondere un messaggio di pace, di fiducia e di speranza" scrive l'associazione dei commercianti in una nota. Ed "è con questo spirito che si esortano gli esercenti ad abbellire con fantasia e creatività i negozi, contribuendo a creare e ritrovare, per tutta la durata del mese mariano, un’atmosfera di serenità e devozione che possa coinvolgere l’intera cittadinanza".

Le attività che aderiscono all’iniziativa possono pubblicare gli scatti delle rispettive vetrine sul proprio profilo o pagina facebook, inserendo l’hastag #vetrineinfiore, oppure inviare le foto, scrivendo un messaggio alla pagina facebook di Confcommercio Calabria Centrale Crotone o all’indirizzo mail comunicazione@calcentrale.it, specificando la denominazione dell’attività commerciale.