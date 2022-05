Lungomare, Voce: "sbloccati i tre milioni di fondi per il prolungamento fino a Casarossa"

Sbloccato il finanziamento del terzo lotto del nuovo lungomare. La Regione Calabria ha comunicato al sindaco Voce che il prolungamento della passeggiata di viale Magna Grecia fino a Casarossa è stato inserito dalla Regione nel Piano di sviluppo e coesione. “C’era il concreto rischio di perdere questi fondi in quanto, prima del nostro insediamento, non si era data consequenzialità e definizione al progetto" spiega Enzo Voce con riferimento "alla mancata firma della convenzione risalente al 2019".

"Non è stato semplice riuscire ad invertire questo pericolo, ma non potevamo permetterci di perdere una così importante opportunità" aggiunge il sindaco. "Sono stato più volte in Regione, in questi mesi, per salvare il finanziamento. In questo sono stato sostenuto dai nostri uffici tecnici che hanno lavorato egregiamente e che ringrazio".

Il finanziamento dell'ultimo lotto per il prolungamento del lungomare fino all'inizio della salita dell'Irto Piccolo, ammonta a tre milioni di euro. L'assegnazione dei fondi risale al 2015, primo anno di governatorato sulla Calabria di Mario Oliverio.