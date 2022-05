Don Serafino Parisi nominato vescovo di Lamezia Terme

Don Serafino Parisi, 60 anni di Santa Severina, è il nuovo vescovo di Lamezia Terme. L'annuncio è stato dato a mezzogiorno nella basilica cattedrale di Crotone dal vescovo di Crotone-Santa Severina monsignor Angelo Panzetta che la letto la lettera del Nunzio Apostolico. Monsignor Parisi è nato a Santa Severina 60 anni fa. Ordinato sacerdote il 27 aprile 1987 è attualmente parroco della parrocchia di San Dionigi e rettore della Basilica cattedrale di Crotone.

Ha conseguito il baccellierato in Teologia presso la Pontificia università gregoriana in Roma e la licenza in scienze bibliche presso il Pontificio istituto biblico della Capitale completando la sua formazione con il dottorato presso la Pontificia facoltà di teologia dell'Italia Meridionale e la laurea in filosofia all'Università di Tor Vergata di Roma. Biblista e Docente di greco del Nuovo testamento, ebraico ed esegesi biblica all'Istituto calabrese della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale in Napoli, il nuovo vescovo di Lamezia è giornalista pubblicista e direttore di Vivarium, rivista di scienze teologiche dell'istituto teologico calabro. E' stato parroco di “Santa Maria Maggiore” a Santa Severina, amministratore parrocchiale della parrocchia San Tommaso d'Aquino in Altilia di Santa Severina, vicario episcopale per la cultura, membro del Consiglio presbiterale diocesano e del collegio dei Consultori. In questi anni ha guidato anche le parrocchia di San Nicola vescovo a Cotronei, del Cristo Risorto a Steccato di Cutro ed ha rappresentato la diocesi di Crotone-Santa Severina nella commissione presbiterale diocesana. Monsignor Parisi è il settimo vescovo nominato all'interno del clero della diocesi di Crotone-Santa Severina: negli anni passati ci sono stati Tonino Staglianò, vescovo di Noto, Antonio Giuseppe Caiazzo. vescovo di Matera, Fortunato Morrone, vescovo di Reggio Calabria, Giancarlo Bregantini, vescovo di Campobasso, Luigi Cantafora e Domenico Graziani (in pensione).