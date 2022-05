Squadre dei vigili del fuoco del comando di Crotone, sede centrale, sono impegnata per sbarco profughi sulle spiagge di Capo Colonna. Si tratta di una imbarcazione a vela di 15 metri con settanta profughi a bordo tra cui donne e bambini.

L'intervento dei Vigili del Fuoco è valso per assistenza allo sbarco e per la messa in sicurezza del natante. Sul posto guardia costiera, polizia di stato, guardia di finanza e Croce Rossa Italiana.