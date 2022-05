Assunzioni al Comune, Voce cerca 15 nuovi dipendenti ed un dirigente a contratto

Parte la prima fase applicativa del piano del fabbisogno del personale con il reclutamento di quindici nuovi dipendenti. Lo comunica il vicesindaco ed assessore al personale del Comune di Crotone, Sandro Cretella. Nello specifico, l'ente è alla ricerca, oltre che di un nuovo dirigente, di un istruttore tecnico informatico, due istruttori direttivi amministrativi, due istruttori direttivi tecnici, un istruttore direttivo di Polizia locale, (livello D), tre istruttori amministrativi, tre istruttori tecnici, un istruttore contabile (livello C) e un operaio (livello B). Inoltre di un istruttore direttivo informatico, categoria D.

Per quanto riguarda il dirigente sono state avviate le procedure di selezione interna per il conferimento di un incarico di vertice amministrativo a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1 del 267/2000. L’incarico è riferito alla direzione del Settore 1 – Affari Generali (Affari Generali, Gare e Contratti, Risorse Umane). Per gli altri il Comune si è affidato, come di consueto, alla mobilità volontaria esterna, andando a spulciare tra gli idonei utilmente collocati in graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri enti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie locali e Funzioni centrali.

Le assunzioni sono a tempo pieno ed indeterminato. Tranne quella dell'istruttore direttivo informatico, categoria D. Si tratta, informa l'assessore Cretella, della prima fase propedeutica all’indizione dei concorsi pubblici, i quali potranno essere indetti subito dopo l’approvazione del bilancio di previsione. Gli avvisi pubblici ed i modelli di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente.