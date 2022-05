Federmoda Italia, Casillo entra nel Consiglio nazionale

Antonio Casillo, presidente di Confcommercio Crotone, entra a far parte del Consiglio Nazionale di Federazione Moda Italia di Confcommercio. L’elezione di Casillo, che guida anche Federmoda Confcommercio Calabria Centrale, è avvenuta nel corso dell’Assemblea Nazionale tenutasi a Roma nella giornata di lunedì 9 maggio, durante la quale è stato eletto Presidente Nazionale Giulio Felloni (nella foto con Casillo). "Questo nuovo e rilevante incarico - si legge in una nota di Confcommercio Crotone - rappresenta la conferma del buon lavoro svolto in questi anni da Casillo e costituisce un importante atto di fiducia oltre che di riconoscimento per l’operosità dimostrata all’interno delle attività della Federazione". “Sono molto onorato per l’incarico che mi è stato conferito - ha commentato il neoconsigliere nazionale Antonio Casillo - e, ovviamente, sono particolarmente felice ed orgoglioso per la fiducia accordatami. Svolgerò il mio compito con l’entusiasmo e la determinazione con la quale ho lavorato in questi anni, consapevole del difficile periodo che ha vissuto e che, purtroppo, continua a vivere il settore della moda, travolto prima dalla pandemia e, successivamente, dalle pesanti conseguenze del conflitto in Ucraina. Sarà molto importante, a livello nazionale, collaborare con il Governo e contribuire ad individuare le opportune misure di sostegno al settore, pensando, allo stesso tempo, a nuove strategie di ripresa e rilancio, soprattutto per le imprese del dettaglio tradizionale.”