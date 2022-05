Festa Mariana, luna park gratis per i ragazzi sabato 14 e domenica 15 maggio

Il sindaco Voce comunica che ha avuto la disponibilità da parte dei gestori del Luna Park, allestito in occasione delle festività Mariane, a dedicare due mattinate gratis, sabato 14 e domenica 15 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, a ragazzi e adolescenti accompagnati da adulti. I ragazzi fino a 14 anni, per le attrazioni loro dedicate, e gli adolescenti fino all’età di 17 anni, per le altre, usufruiranno gratis degli intrattenimenti. "Una scelta specifica dell’amministrazione e del sindaco" informa una nota dell'ente, che, "nel ringraziare i gestori del Luna Park per la disponibilità, ribadisce che nessun biglietto omaggio è stato consegnato al Comune".