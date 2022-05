Balneari, M5s: no a nuova proroga, golden power per le spiagge paravento lobby

ROMA - "Ci appare surreale, come suggerito dalle bozze che circolano, un'ulteriore proroga a cinque anni posticipando all'infinito le gare sulla base delle mappature" delle concessioni balneari. Così in una nota deputate e deputati del M5s in commissione Politiche Ue, a proposito delle ipotesi di modifica al ddl concorrenza. "Prevedere una 'golden power' per le spiagge significa banalizzare il concetto di sicurezza nazionale, che sarebbe soltanto un paravento per le lobby che da decenni bloccano le riforme", aggiungono rigettando "ogni possibilità di proroga, che sarebbe smontata in ogni tribunale d'Italia come già statuito dalla Cassazione".