Violazione di domicilio, lesioni personali, sequestro di personale e minacce: due arresti

I poliziotti della Questura di Crotone hanno eseguito due misure cautelari nei confronti di due cittadini crotonesi, ritenuti responsabili dei reati di violazione di domicilio, lesioni personali, sequestro di persona e minacce in concorso.

Immediatamente sul posto gli operatori identificavano tutti i soggetti, riportandoli alla calma, accompagnando poi la donna presso il locale pronto soccorso dove veniva sottoposta alle cure del caso riportando una prognosi di sette giorni per i colpi ricevuti.

Dalle successive indagini si riusciva a ricostruire l’intera vicenda ed infatti emergeva che uno dei due soggetti indagati si era recato presso l’abitazione della ex compagna e, pretendendo di entrare nell’abitazione, aveva suonato insistentemente il citofono senza avere risposta. Pertanto, dopo aver forzato una porta finestra dell’abitazione, si era introdotto all’interno e subito aveva iniziato a percuotere sia l’ex compagna che il suo amico lì presente, rinchiudendoli poi a chiave in una camera in attesa del fratello.