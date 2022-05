Margherita: grave perdita di acqua da condotta Corap, abitazioni a rischio

CROTONE - Una importante perdita di 40 litri al secondo di acqua dalla condotta Corap si sta registrando in via dei Melograni in località Margherita Soprana da alcuni giorni. Migliaia di litri di acqua si stanno riversando sulla strada, nei canali di scolo e si stanno infiltrando nelle abitazioni del quartiere mettendo a rischio anche l'agibilità delle strutture.

Si tratta della vecchia condotta adduttrice del Corap che porta l'acqua dalla vasca di Calusia all'area industriale ed al potabilizzatore di Crotone. La condotta era stata già danneggiata nel 2019 quando - come scrivevamo su il Crotonese del 30 luglio e del 29 ottobre di quell'anno - si era creato un laghetto che, come una spada di Damocle pendeva sulla testa delle abitazioni sottostanti. Il problema attuale è che la perdita si trova in un tratto della condotta che attraversa un terreno posto sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Crotone ed il Corap - che è l'ente competente ma è anche in liquidazione coatta - deve attendere l'autorizzazione per accedere all'area ed avviare la riparazione.

Nel frattempo l'acqua esce copiosa e viene sprecata creando disagi ai residenti: oltre al allagare le strade e i canali di scolo (richiamando anche insetti di ogni tipo), sta finendo nelle abitazioni vicine.

Il consigliere comunale Enrico Pedace, che è stato sul posto, e lancia l'allarme: "Il ritardo negli interventi non è accettabile perché si sta mettendo a rischio l'incolumità della gente e nel caso la rottura diventi più grande c'è un vero pericolo di incolumità pubblica".