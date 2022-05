Servizio scuolabus per prossimo anno scolastico: dal 16 maggio le iscrizioni

Dopo il ritardo nelle iscrizioni avvenuto l'anno scorso che portò ad un conseguente ritardo nell'avvio del servizio scuolabus, il Comune di Crotone parte in anticipo. Dal prossimo 16 maggio sarà possibile inoltrare domanda per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2022/2023. Lo comunica l’assessore alla Pubblica Istruzione, Rachele Via. I cittadini che intendono usufruire del servizio per i propri figli frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado potranno presentare domanda ai sensi dell’avviso pubblicato sul sito dell’Ente.

Gli utenti che fanno domanda per la prima volta dovranno registrarsi al portale web https://cn.planetschool.it/pscrotone e generare le proprie credenziali di accesso Coloro che si sono già registrati negli anni precedenti potranno utilizzare le credenziali già in loro possesso. Le domande potranno essere inoltrate entro il 30 giugno 2022.

Per le istruzioni sulle procedure di registrazione, iscrizione e utilizzo della piattaforma, si invitano gli utenti interessati a prendere visione della guida per l’iscrizione pubblicata sul sito del Comune di Crotone, www.comune.crotone.it nella sezione Scuola e Educazione.