Vela, Beatrice e Demetrio Sposato qualificati ai campionati del Mondo in Ungheria dal 5 al 13 agosto

Beatrice e Demetrio Sposato per la prima volta insieme in equipaggio sull’imbarcazione 420, si qualificano per disputare il Campionato del Mondo assoluto di vela che si terrà sul lago Balaton, in Ungheria, dal 5 al 13 agosto.

Volontà, passione per il mare e “scialamento” non sono mai mancanti agli Sposato. Demetrio, dal canto suo, 6^ al mondiale optimist 2015, due volte campione europeo e bronzo ai mondiali di 420 nel 2017, oltre che vicecampione del mondo nel 2019, ne ha fatto un must nella vita, come velista e come autore del coinvolgente libro “Alchimie tra vento e mare”, in cui racconta le sue esperienze velistiche vissute in giro per il mondo.