Proseguono i lavori in zona Margherita Soprana. Persi fino a 180 litri d'acqua al secondo

"Gli operai sono già a lavoro per riparare l' importante perdita d'acqua" spiega il consigliere comunale Enrico Pedace, intervenuto sul posto più volte da quando si è registrata, da alcuni giorni, l'ingente perdita d'acqua in località Margherita Soprana. Si stima una perdita di 150/180 litri al secondo dalla condotta Corap, che ha messo a rischio le abitazioni in via delle Magnolie. Per limitare i migliaia di litri di acqua che si stanno riversando sulla strada, nei canali di scolo e si stanno infiltrando nelle abitazioni, gli operai Corap hanno deciso di svuotare la condotta completamente per capire l'entità del danno.