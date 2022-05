Rubano le offerte dalla chiesa: due persone arrestate da polizia e carabinieri

CROTONE - Avevano rubato le offerte dalla chiesa di Sant'Antonio probabilmente per potersi comprare delle dosi di stupefacente. Per questo due crotonesi, tossicodipendenti, sono stati arrestati dalla squadra volante e dai carabinieri per furto aggravato in concorso. Il fatto è accaduto nella mattinata di lunedì scorso quando i due, noti alle forze dell'ordine, sono entrati in chiesa e, dopo aver asportato l’intera colonnina per le offerte, si sono portati all’esterno dove hanno forzato il contenitore e si sono impossessati delle monete contenute. L’intera scena non è passata inosservata ad un passante il quale ha immediatamente allertato la sala operativa dei Carabinieri che ha subito condiviso l’informazione con la sala operativa della Polizia di Stato e dopo pochissimi minuti sul posto sono giunti poliziotti e i carabinieri che hanno così sorpreso i due soggetti nei pressi della chiesa vicino alla cassetta delle offerte già forzata mentre erano intenti a contare e dividersi le monete appena trafugate. Gli operatori hanno immediatamente bloccato i due e li hanno condotti in ufficio per gli atti di rito culminati con il loro arresto per il reato furto aggravato in concorso. Successivamente, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati condotti presso la casa circondariale di Catanzaro. Dopo la celebrazione dell’udienza per direttissima l’arresto è stato convalidato. Ad un soggetto è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. mentre all’altro, quella del divieto di dimora nel territorio del Comune di Crotone.